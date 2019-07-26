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СНГ 26.07.2019 12:39

ЦИК Украины обработал все протоколы: "Слуга народа" - 43,16%, голосов, "ОПЗЖ" - 13,05%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,10%, "Голос" - 5,82%

В Верховную Раду IX созыва по спискам, согласно результатам обработки Центральной избирательной комиссии 100% электронных протоколов, проходят партии "Слуга народа" (43,16% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) - 13,05%, ВО "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10% и "Голос" - 5,82%.

Согласно данным на табло ЦИК по состоянию на 9:40, 26 июля, не преодолевают 5-процентный проходной барьер Радикальная партия (4,01%), "Сила и честь" - 3,82%, "Оппозиционный блок" - 3,03%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,41% голосов.

Партия Шария набирает 2,23% голосов, ВО "Свобода" - 2,15%, "Гражданская позиция" - 1,04%.

Менее 1% набрали Партия зеленых (0,66%), партия "Объединение "Самопомич" (0,62%).

Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли в воскресенье, 21 июля, по смешанной системе: 225 кандидатов избирались по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе и 199 по мажоритарной системе в одномандатных округах.

Действующая редакция Конституции не содержит требования об обязательном вхождении народного депутата во фракцию партии, по списку которой он был избран в парламент. Поэтому не исключено, что помимо фракций партий, преодолевших 5-процентный барьер, в будущем парламенте будут созданы депутатские группы, в которые могут войти депутаты-мажоритарщики.

Согласно закону о выборах народных депутатов Украины, ЦИК устанавливает результаты выборов депутатов в общегосударственном округе и в одномандатных округах не позднее, чем на 15-й день со дня голосования (не позднее 5 августа). Не позднее, чем на пятый день (не позднее 10 августа) со дня установления результатов выборов ЦИК официально обнародует эти данные в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" (список избранных депутатов публикуется в алфавитном порядке).

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Тэги: УКРАИНА, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ, РЕЗУЛЬТАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]