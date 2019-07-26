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Спорт 26.07.2019 11:00

Сборная Азербайджана сохраняет 2-ое место на EYOF-2019, но Турция догоняет

Сборная Азербайджана занимает 2-ое место в общем зачете XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Baku-2019".

После шести соревновательных дней в активе азербайджанских спортсменов 20 медалей: 9 золотых, 6 серебренных и 5 бронзовых. За минувший день копилка сборной Азербайджана пополнилась одной серебряной медалью.

В общем медальном зачете лидерство укрепила Россия, у которой 42 медали (18, 10, 14). Российские спортсмены 25 июля завоевали 10 медалей, в том числе 5 – золотых.

На третьем месте турецкие спортсмены, в активе которых 18 медалей (8, 5, 5).

В десятку также входят Великобритания, Италия, Польша, Германия, Румыния, Украина и Хорватия.

В целом, медали завоевали спортсмены из 32 стран, в том числе представители 22 стран завоевали хотя бы одну золотую медаль.

XV Летний Европейский юношеский Олимпийский фестиваль проходит в Баку с 20 по 28 июля 2019 года. В мероприятии принимают участие более 3,6 тыс. спортсменов 14-18-летнего возраста и технического персонала из 50 европейских государств. В рамках фестиваля на 12 спортивных аренах состоятся соревнования в 10 видах спорта: художественная гимнастика, атлетика, баскетбол, велосипедный спорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол, борьба. К мероприятию привлечены более 2,5 тыс. волонтеров.

Ф.Исазаде

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Тэги: EYOF, МЕДАЛИ, ЗАЧЕТ


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Сборная Азербайджана занимает 2-ое место на EYOF-2019

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]