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Спорт 26.07.2019 11:08

Нефтчи стал первым в Азербайджане, обыгравшим российский клуб в еврокубках

«Нефтчи» стал первым азербайджанским футбольным клубом, обыгравшим российский клуб в еврокубках, сообщает «Спорт-Экспресс».

Накануне «Нефтчи» в Туле обыграл местный «Арсенал» со счетом 1:0 в отборочном турнире Лиги Европы.

Ранее в еврокубках азербайджанские и российские клубы встречались 6 раз. "Нефтчи" играл с ЦСКА (0:0, 0:2) и "Рубином" (0:1, 0:1). "Габала" дважды уступила "Краснодару" (1:2, 0:3).

Ф.Исазаде

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Тэги: РОССИЯ, ФУТБОЛ, КЛУБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]