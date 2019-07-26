Нефтчи стал первым в Азербайджане, обыгравшим российский клуб в еврокубках

«Нефтчи» стал первым азербайджанским футбольным клубом, обыгравшим российский клуб в еврокубках, сообщает «Спорт-Экспресс».

Накануне «Нефтчи» в Туле обыграл местный «Арсенал» со счетом 1:0 в отборочном турнире Лиги Европы.

Ранее в еврокубках азербайджанские и российские клубы встречались 6 раз. "Нефтчи" играл с ЦСКА (0:0, 0:2) и "Рубином" (0:1, 0:1). "Габала" дважды уступила "Краснодару" (1:2, 0:3).

Ф.Исазаде