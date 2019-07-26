Президенты Киргизии и Таджикистана заявили о необходимости мира на границе

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и его таджикский коллега Эмомали Рахмон на встрече с населением приграничных районов двух стран заявили о важности обеспечения мира и согласия на границе, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского лидера.

Лидеры Киргизии и Таджикистана встретились в первой половине дня на перекрестном участке границы, проходящей между киргизским селом Ак-Сай таджикским селением Ворух, между жителями которых 22 июля произошел конфликт.

"Во время встречи с местными жителями, главы двух государств отметили важность сохранения мира и согласия, многовековой дружбы между народами, отметили готовность сторон в принятии мер по устранению всех существующих трудностей на границе", - сказали в пресс-службе.

"Киргизия дорожит братскими отношениями с Таджикистаном", - сказал Жээнбеков, слова которого приводит пресс-служба.

"Мы хорошо знаем условия жизни наших народов в приграничных районах. В курсе всех нерешенных вопросов и намерены сделать все, чтобы местные жители не испытывали проблем. Мы вместе намерены решить все вопросы. Наши границы хотим сделать воротами мира, дружбы и добрососедства", - сказал президент Киргизии.

Жээнбеков подчеркнул, что "неразрешимых проблем нет", и предложил активизировать работу киргизско-таджикской межправительственной комиссии по делимитации границы.

В пресс-службе президента Киргизии сообщили, что после встречи с местным населением Жээнбеков и Рахмон направились в Исфару (Таджикистан), где продолжат переговоры о демаркации и делимитации границы и другим вопросам двустороннего сотрудничества.

"Из Исфары Жээнбеков и Рахмон направятся в Киргизию, и 27 июля продолжат двусторонние переговоры в Чолпон-Ате (Иссык-Кульская область, север Киргизии)", - добавили в пресс-службе.

Встреча президентов Киргизии и Таджикистана проходит после того, как 22 июля в Баткенской области произошел конфликт между жителями киргизского села Ак-Сай и таджикского села Ворух на границе двух стран, в результате которого с обеих сторон пострадали десятки людей. Один из жителей таджикского села скончался от полученных ран.

По данным киргизской стороны, конфликт произошел из-за того, что жителями таджикского села Ворух на въезде в селение был установлен флагшток, хотя это место является неописанным участком госграницы. Жители приграничного киргизского села Аксай выступили против этого, словесная перепалка переросла в конфликт между ними, в результате которого одна из сторон применила оружие, с киргизской стороны пострадали 17 человек, 10 из них получили огнестрельные ранения.

В Госпогранслужбе Киргизии подчеркнули, что стрельба велась гражданскими лицами из охотничьего оружия.

Вместе с тем в погранслужбе ГКНБ Таджикистана 23 июля заявили о гибели одного гражданина Таджикистана и ранении еще нескольких человек в результате инцидента и назвали конфликт провокацией "со стороны некоторых киргизских кругов, не желающих мира и спокойствия на границе". В таджикском ведомстве заявили, что флагшток, из-за которого начался конфликт, был установлен таджикскими гражданами на территории своего джамоата. Таджикские СМИ сообщили, со ссылкой на медиков, что огнестрельные ранения в ходе конфликта получили пять граждан Таджикистана, один из которых позднее скончался от полученных ран. Всего ранения и травмы в ходе конфликта получили около 15 таджикских граждан.

Киргизская сторона назвала обвинения в провокации на границе необоснованными.

Участок на киргизско-таджикской границе, где произошел инцидент, относится к неописанным участкам с высоким конфликтным потенциалом. С начала года между жителями приграничных сел Ворух и Аксай произошло несколько конфликтов, сопровождавшихся перекрытием дорог. Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 971 километр. Переговоры о делимитации линии границы между сторонами начались в 1990-х годах, но затем процесс приостановился и возобновился два года назад. На сегодняшний день из 971 км описано 583 км.