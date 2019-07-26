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Финансы 26.07.2019 11:13

Облигации ЧБТР приняты на листинг на БФБ

Бакинская фондовая биржа (БФБ) в пятницу приняла решение о принятии на листинг облигаций Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в БФБ.

Облигации приняты на листинг на основном сегменте рынка.

Эмиссия - 10 тыс. облигаций, номинал - 1 тыс. манат за ценную бумагу.

Срок обращения облигаций составит 730 дней. Доходность по ним составит 9,25% годовых, выплаты процентов держателям будут осуществляться раз в квартал.

В середине июля ЧБТР объявил о выпуске манатных облигаций на общую сумму 50 млн манатов ($29,4 млн по текущему курсу). Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана 16 июля зарегистрировала эмиссию первого транша облигаций на 10 млн манатов.

ЧБТР основан в январе 1997 года для поддержки развития экономики стран черноморского бассейна и укрепления регионального сотрудничества. Его учредителями и акционерами являются правительства 11 стран: России, Греции, Турции, Болгарии, Украины, Румынии, Албании, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдавии. Доля Азербайджана в акционерном капитале банка составляет 5%. Текущий портфель банка по проектам в Азербайджане на конец 2018 года оценивается в 53,867 млн евро.

А.Мамедов

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Тэги: БФБ, ОБЛИГАЦИИ, ЛИСТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]