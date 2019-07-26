Азербайджан приостановил учебные полеты военной авиации до выяснения причин крушения МиГ-29 над Каспием - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана в связи с крушением МиГ-29 приостановило все учебно-тренировочные полеты ВВС страны, сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы.
«Полеты приостановлены для всех авиационных средств ВВС Азербайджана до выяснения причин крушения МиГ-29. Это временная мера»,- сказал Даргяхлы агентству «Интерфакс-Азербайджан».
Наряду с этим, как отметил Даргяхлы, «боевого дежурство осуществляется в плановом порядке».
Как сообщалось, связь с многоцелевым истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29 оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени во время планового учебно-тренировочного полета. Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана над Каспийским морем.
Потерпевшим над Каспием крушение истребителем МиГ-29 ВВС Азербайджан управлял один из опытнейших пилотов страны полковник-лейтенант (подполковник) Рашад Атакишиев. О судьбе пилота ничего не известно.
По поручению министра обороны Азербайджана Закира Гасанова создана комиссия, которая приступила к расследованию причин авиакатастрофы.
Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье 342.2 УК Азербайджана (халатное отношение к службе). Следствие ведет Управление по тяжким преступлениям ведомства.
Ф.Исазаде
Вице-премьер Акимов остался во главе совета директоров РЖД
Trident Acquisitions заявил о победе в конкурсе СРП "Дельфин" на шельфе Черного моря, «дочка» SOCAR вышла из конкурса из-за высоких рисков
NBC Bank в 2019 году реструктуризирует кредитов на 1,2 млн манатов
Свод Собора Парижской Богоматери может обрушиться из-за жары - СМИ
Москвичи дождались самого теплого дня в июле
Нефтчи стал первым в Азербайджане, обыгравшим российский клуб в еврокубках
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
Эрдоган заявляет, что по-прежнему намерен поставить С-400 на вооружение в апреле 2020 года
Президенты Киргизии и Таджикистана заявили о необходимости мира на границе
ЦИК Украины обработал все протоколы: "Слуга народа" - 43,16%, голосов, "ОПЗЖ" - 13,05%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,10%, "Голос" - 5,82%
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Bakcell стремительно расширяет зону покрытия сети
Не оставайся без интернета во время дачного сезона с "Nar Wi-Fi"!
В День Национальный Прессы Nar собрал представителей СМИ на интеллектуальный конкурс
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору