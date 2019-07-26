Азербайджан приостановил учебные полеты военной авиации до выяснения причин крушения МиГ-29 над Каспием - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана в связи с крушением МиГ-29 приостановило все учебно-тренировочные полеты ВВС страны, сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы.

«Полеты приостановлены для всех авиационных средств ВВС Азербайджана до выяснения причин крушения МиГ-29. Это временная мера»,- сказал Даргяхлы агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Наряду с этим, как отметил Даргяхлы, «боевого дежурство осуществляется в плановом порядке».

Как сообщалось, связь с многоцелевым истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29 оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени во время планового учебно-тренировочного полета. Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана над Каспийским морем.

Потерпевшим над Каспием крушение истребителем МиГ-29 ВВС Азербайджан управлял один из опытнейших пилотов страны полковник-лейтенант (подполковник) Рашад Атакишиев. О судьбе пилота ничего не известно.

По поручению министра обороны Азербайджана Закира Гасанова создана комиссия, которая приступила к расследованию причин авиакатастрофы.

Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье 342.2 УК Азербайджана (халатное отношение к службе). Следствие ведет Управление по тяжким преступлениям ведомства.

Ф.Исазаде