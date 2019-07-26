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Финансы 26.07.2019 12:02

ADIF с 29 июля начнет выплату пособий и зарплат сотрудникам Demirbank

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) обратился к кредиторам ОАО "Demirbank", находящегося в процессе ликвидации.

В информации фонда отмечается, что ADIF с 29 июля начнет выплату пособий и зарплат сотрудникам банка за период до объявления банка банкротом, не превышающий шести месяцев.

"Выплаты будут осуществляться в безналичной форме", - отмечает фонд

Как сообщалось ранее, Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) 22 декабря 2017 года приняла решение об аннулировании с 23 декабря лицензии на деятельность у DemirBank из-за проблем с капиталом. Кроме этого, банк не выполнял обязательств перед кредиторами.

DemirBank был образован в 1989 году и входил в число 15 ведущих банков Азербайджана.

ADIF создан в рамках указа президента страны от 9 февраля "Об утверждении и введении в действие закона "О страховании вкладов", принятого 29 декабря 2006 года. Основная цель фонда - гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.

А.Мамедов

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Тэги: ADIF, DEMIRBANK, ВЫПЛАТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]