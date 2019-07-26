Азерсу направит более 1 млн манатов на закупку электротоваров и механического оборудования

ОАО «Азерсу» направит 1 млн 15 тыс. 819,51 манат на закупку электрических товаров, механического оборудования и материалов.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, «Азерсу» заключило соответствующий контракт с компанией Interkabel. Стоимость договора – 432 тыс. 667,79 манатов.

Кроме того, общество привлекло ООО Universal Pro в качестве поставщика механического оборудования и материалов. Стоимость подписанного сторонами договора составляет 583 тыс. 151,72 манат.

Н.Аббасова