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СНГ 26.07.2019 15:25

Медведев попросил Ростелеком взаимодействовать с силовиками при внедрении биометрической системы

"Ростелеком" должен взаимодействовать с силовыми структурами при внедрении единой биометрической системы, чтобы обеспечить ее безопасность, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи с главой компании Михаилом Осеевским.

"Ростелеком" разрабатывал единую биометрическую систему с 2017 г по инициативе Минкомсвязи и ЦБ РФ. Она заработала с 1 июля 2018 г и позволяет российским банкам осуществлять удаленную идентификацию клиентов при открытии счетов. Система в комплексе использует два параметра для идентификации людей - и голос, и лицо (фотоизображение лица человека). "Ростелеком" обеспечивает сбор, обработку и хранение данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам. Данные хранятся в "облаке" "Ростелекома", доступ к нему банки получают по специальным каналам связи системы межведомственного электронного взаимодействия.

На встрече с Медведевым в пятницу Осеевский рассказал о том, как биометрическая система будет использоваться в сфере оказания госуслуг.

"Людям не надо будет ходить в МФЦ. Можно будет с помощью смартфона идентифицировать себя и получить услуги, которые требуют однозначной юридической идентификации. Это удобно, это сокращает время, не нужно ездить. Рассчитываем, что будет принят закон, который введёт понятие облачной цифровой подписи, и она избавит нас от необходимости иметь флешки, с помощью которых мы подписываем целый ряд документов. Это будет ещё один шаг вперёд с точки зрения сервиса", - сказал он.

"Важны гарантии защищённости такого рода облака. Надеюсь, что вы вместе с коллегами работаете над этим - и с министерством цифрового развития, и со спецслужбами, просто для того, чтобы мы понимали, что это всё реально защищено от постороннего вмешательства", - отметил Медведев.

Осеевский, в свою очередь, сказал, что "это очень ответственный технологический элемент", поэтому компания взаимодействует с Федеральной службой безопасности, ФСТЭК, "чтобы это работало надёжно". Глава "Ростелекома" добавил, что тестирование применения биометрической системы в сфере госуслуг и электронной подписи документов начинается с Москвы и Московской области.

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Тэги: РОССИЯ, БИОМЕТРИЯ, МЕДВЕДЕВ, ПОРУЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]