Владелец задержанного на Украине российского танкера не намерен бросать судно

Российская компания "Альтомар Шиппинг", которой принадлежит задержанный в порту Измаил Одесской области танкер Neyma, будет бороться за право вернуть судно.

"Руководитель компании не намерен бросать судно. По поводу того, будем ли мы обращаться в суд или нет, может сказать только он, однако сейчас он не доступен. Главное - судьба экипажа, с которым все в порядке", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель компании.

Ранее сообщалось, что все члены экипажа российского танкера Neyma, задержанного в порту Измаил, вернулись в Краснодар. Все они, по данным судовладельца, жители Краснодарского края.

В четверг пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил о задержании в порту Измаил российского танкера Neyma, который, по версии СБУ, блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на Nika spirit, сообщали в СБУ.

Позже стало известно, что экипаж российского танкера отпущен, моряки вылетят в Россию из Молдавии. Судно пока остается в Измаиле.

В СБУ не зафиксировали нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ.