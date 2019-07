Nord Stream 2 AG подала иск в Европейский суд с требованием аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта

Проектная компания по строительству газопровода "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG подала иск в Европейский суд (Court of Justice of the European Union) с требованием аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, в апреле Nord Stream 2 AG направил письмо председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором запросил официальное подтверждение того, что, несмотря на изменение Газовой директивы, к проекту "Северный поток 2" будут применяться условия не хуже, чем к другим подобным газопроводам, импортирующим газ в ЕС, инвестиции в которые были сделаны задолго до принятия поправок к директиве.

Nord Stream 2 отмечала, что это письмо является уведомлением, направляемым согласно статье 26 договора к Энергетической хартии: "Компания Nord Stream 2 уважает законодательство ЕС и международное право и полагает, что они должны быть применены к проекту надлежащим образом, в частности в том, что касается фундаментальных принципов недопущения дискриминации и защиты правомерных ожиданий".

В письме отмечалось, что под действие обновленной газовой директивы подпадает участок "Северного потока 2" в территориальных водах Германии. "Статья 49a измененной Газовой директивы предусматривает возможность дерогации (частичной отмены старого закона - ИФ) в отношении морских газопроводов, которые были "завершены" до ожидаемого летом 2019 года вступления в силу новых положений. Nord Stream 2 позволяет государствам-членам ЕС не применять к таким газопроводам ключевые положения Газовой директивы о разделении прав собственности, обеспечении доступа третьих сторон и регулировании тарифов", - отмечается в сообщении.

Согласно заявлениям Еврокомиссии, основанием для дерогации является необходимость "принятия во внимание правомерных ожиданий существующих операторов, а также того факта, что в ЕС ранее отсутствовали специфические правила, применимые к газопроводам из третьих стран". С 2015 года инвестиции компании Nord Stream 2 только в капитальные затраты на проектирование и строительство газопровода "Северный поток 2" составили более 5,8 млрд евро.

"Когда Еврокомиссия выносила на рассмотрение предложение о внесении поправок, она однозначно сформулировала, что "Северный поток 2" является единственным проектом на "продвинутом" этапе. Если к "Северному потоку 2" не будет применяться такой же правовой режим, как к другим подобным газопроводам, инвестиции в которые были сделаны до принятия поправок к Газовой директиве, это будет являться нарушением международного права и законодательства ЕС, включая невыполнение обязательств ЕС по договору к Энергетической хартии в отношении компании Nord Stream 2 как инвестора. Со стороны ЕС было бы безосновательно и несправедливо разработать поправки к Газовой директиве таким образом, чтобы они существенно повлияли только на "Северный поток 2", при этом освободив от выполнения этих правил путем дерогации другие морские газопроводы, поставляющие газ в ЕС", - писала Nord Stream 2 AG.

"В силу вышесказанного, компания Nord Stream 2 поднимает этот вопрос уже сейчас для того, чтобы получить своевременное официальное разъяснение от ЕС о том, что к "Северному потоку 2" будут применяться условия не хуже, чем к другим подобным газопроводам, импортирующим газ в ЕС, инвестиции в которые уже были сделаны и которые могут запросить дерогацию", - подчеркивает оператор.