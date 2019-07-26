Azer-Turk Bank сократил в I полугодии активы на 8,8%, увеличил чистую прибыль в 2,2 раза

Азербайджано-турецкий «Azer-Turk Bank» сократил в I-ом полугодии 2019 года активы на 8,8% - до 336,009 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на 30 июня 2019 года составил 159,01 млн манатов (спад на 4%).

Обязательства банка равны 281,908лн манатов (спад на 10,5%).

Клиентские счета в банке на конец июня составили 179,554 млн манатов (спад на 10,4%).

Капитал банка на 30 июня 2019 года равен 54 млн 101,217 тыс. манатов (рост на 1,2%), уставный капитал – 50 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в январе-июне текущего года составила 773,846 тыс. манатов (рост в 2,2 раза по сравнению с первым полугодием 2018г).

Azer-Turk Bank создан в мае 1995 года и входит в число 15 ведущих банков страны. Основным акционером является Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (75%). Акционерами банка также являются турецкий Ziraat Bank, азербайджанская перестраховочная компания «AzRe Tekrarsigorta» и азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни «Qala Heyat Sigorta».

А.Азизов