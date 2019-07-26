Левин не исключил использование иностранных технологий при строительстве устойчивого Рунета

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиях и связи Леонид Левин не исключил, что при строительстве инфраструктуры для устойчивого Рунета будет использовано иностранное оборудование после его сертификации в РФ.
"Какое именно будет оборудование, нам будет объявлено позже. Но это точно будет отечественное оборудование. А если речь будет идти о том, что каких-то элементов нет, то, я думаю, что, безусловно, будут использованы все те технологии, которые возможны, в том числе и зарубежного производства, но после их сертификации (в России - ИФ)",- сказал Левин на пресс-конференции в пятницу.
Он отметил, что для реализации закона операторам не нужно будет менять уже установленное зарубежное оборудование на отечественное.
"Речь идёт о том, что то дополнительное оборудование, которое будет повышать качество связи, защиты и блокировки запрещённой информации должно быть отечественного производства. Речь не идёт о замене уже действующей аппаратуры у операторов связи",- пояснил он.
Какое именно будет выбрано оборудование, будет решено министерством цифрового развития совместно с Роскомнадзором, напомнил глава комитета и напомнил, что "оно уже существует".
"Уже проводилось дважды тестирование этого оборудования на предмет того, как оно может проходить скачки в качестве связи, насколько качественно оно блокирует уже существующую уже запрещённую информацию - так называемые, DPI-системы (deep packet inspection - ИФ).
"В целом, оно прошло эти тесты достаточно успешно", - отметил он.
1 мая 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об устойчивом Рунете.
Закон позволяет создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования российского сегмента Интернета.
Закон был принят Госдумой 16 апреля и одобрен Советом Федерации 22 апреля.
Предусматривается, что в случаях возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ сети Интернет и сети связи общего пользования Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком в утвержденном правительством РФ порядке. Виды подобных угроз также будет определять кабинет министров. Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком будет утверждать Минкомсвязи по согласованию с ФСБ РФ.
Закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года, а обязанности для операторов связи пользоваться национальной доменной зоной - с 1 января 2021 года. С этой же даты начнет действовать положение об обязанности госорганов использовать отечественные средства шифрования информации.
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