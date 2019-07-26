Доля РФ в мировой торговле пшеницей в этом сельхозгоду снизится до 17% - эксперты

Россия в этом сельхозгоду (июль 2019-июнь 2020 гг.) сохранит лидерство по экспорту пшеницы, но ее доля в мировой торговле продолжит сокращаться и составит 17% против рекордных 23% в 2017/2018 сельхозгоду, прогнозирует центр "СовЭкон".

"Реализация этого прогноза будет означать второе подряд снижение вывоза зерна после пяти лет неуклонного роста", - говорится в сообщении.

"СовЭкон" на этой неделе оценил последствия сухой погоды в мае-июне и сделал анализ текущей урожайности. "Итоги неутешительные - наши эксперты вновь понижают прогноз нового урожая. Ожидаем, что в текущем году Россия соберет 117,2 млн тонн зерновых и 73,7 млн тонн пшеницы. Предыдущая оценки начала июля составляли 121,9 млн тонн зерна, в том числе 76,6 млн тонн пшеницы", - сообщает центр. Наиболее заметно оценки были понижены для Центрального федерального округа - на 1 млн тонн пшеницы и Поволжья - на 1,4 млн тонн.

Новая оценка "СовЭкона" ниже прогноза Минсельхоза (118 млн тонн, в том числе 75 млн тонн пшеницы).

Снижение оценки сбора урожая привело и к серьезному ухудшению прогноза экспорта. Эксперты полагают, что в текущем сельхозгоду Россия вывезет 41,9 млн тонн зерновых, зернобобовых культур и продуктов их переработки (44,3 млн тонн в прошлом сельхозгоду) и 31,4 млн тонн пшеницы (35,3 млн тонн).

"Снижение экспортного потенциала поддержит цены в мире и будет способствовать острой конкуренции за зерно между трейдерами и переработчиками внутри страны", - прогнозируют эксперты.