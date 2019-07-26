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Экология 26.07.2019 12:59

Москвичи дождались самого теплого дня в июле

Воздух на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 11:00 пятницы прогрелся до 26,3 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Сегодня в Москве зафиксирован самый теплый день нынешнего июля, и температура воздуха в течение дня продолжит расти", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что до этого температурный максимум был установлен 22 июля - 26,1 градуса.

Абсолютный температурный рекорд дня для 26 июля зафиксирован в 2010 году - 37,5 градуса.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха в Москве может достичь в пятницу 28, в субботу - 29 градусов. С воскресенья в столичном регионе начнется существенное похолодание: с 23-25 градусов днем до 10-12 градусов в ночь на понедельник.

"Июль в Москве пока на полтора градуса холоднее многолетней климатической нормы", - заявили в метеобюро. Там подчеркнули, что в целом лето в городе на один градус теплее климатической нормы.

Самым жарким днем нынешнего лета и всего 2019 года остается 9 июня, когда воздух в столице раскалился до 31,2 градуса.

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Тэги: МОСКВА, ПОГОДА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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