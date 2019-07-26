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Дальнее зарубежье 26.07.2019 16:50

Самолет ВКС России совершил наблюдательный полет над военными объектами Канады

В рамках реализации международного Договора по открытому небу российский военный самолет Ту-154М ЛК-1 совершил полет над территорией Канады, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Полет продолжался более пяти часов и проходил над военными объектами, расположенными в провинции Квебек и атлантических провинциях Канады.

Он был осуществлен с авиабазы Трентон (провинция Онтарио), куда российский военный самолет прибыл еще в понедельник. После завершения полета Ту-154М ЛК-1 приземлился в аэропорту Галифакса (провинция Новая Шотландия).

В понедельник официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная Звезда" сообщила, что российские военные наблюдатели в рамках реализации международного Договора по открытому небу (ДОН) совершат с 22 по 28 июля инспекционный полет над территорией Канады.

Как сообщил изданию начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, российский самолет выполнит полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а канадские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Страны-участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

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Тэги: КАНАДА, РОССИЯ, ВОЕННЫЕ, ИНСПЕКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]