Самолет ВКС России совершил наблюдательный полет над военными объектами Канады

В рамках реализации международного Договора по открытому небу российский военный самолет Ту-154М ЛК-1 совершил полет над территорией Канады, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Полет продолжался более пяти часов и проходил над военными объектами, расположенными в провинции Квебек и атлантических провинциях Канады.

Он был осуществлен с авиабазы Трентон (провинция Онтарио), куда российский военный самолет прибыл еще в понедельник. После завершения полета Ту-154М ЛК-1 приземлился в аэропорту Галифакса (провинция Новая Шотландия).

В понедельник официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная Звезда" сообщила, что российские военные наблюдатели в рамках реализации международного Договора по открытому небу (ДОН) совершат с 22 по 28 июля инспекционный полет над территорией Канады.

Как сообщил изданию начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, российский самолет выполнит полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а канадские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Страны-участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.