Американская компания Trident Acquisitions Corp. признана победителем конкурса по разработке на основании соглашения о разделе продукции (СРП) углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря, сообщил CEO и один из ее акционеров Илья Пономарев.

"Это была трудная борьба, но наша заявка была существенно выгоднее для Украины. Обещаем вас не подвести и сделать все возможное для быстрейшего начала добычи", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

Между тем, как сообщает журнал«НефтеРынок», подконтрольная Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR/ГНКАР) компания Caspian Drilling International Ltd (CDI), являвшаяся одним из претендентов на разработку участка «Дельфин», отказалась от своего участия в конкурсе.

«Наше предприятие считает нецелесообразным инвестировать в данный проект по причиненаличия высоких юридических рисков, поскольку из-за нарушения процедуры оглашения победителей конкурса любой участник может оспорить результаты конкурса. Просим считать заявку, поданную 12 июня недействительной», - цитирует издание текст письма компании, направленного министру энергоугля Украины Игорю Насалику.

Как сообщалось, 12 апреля 2019 года кабинет министров Украины объявил конкурс на разработку углеводородов в пределах участка "Дельфин" на шельфе Черного моря на условиях СРП. Срок действия соглашения - 50 лет.

Помимо Trident на конкурс подавала заявку Frontera Resources Corporation (США), которой принадлежит инициатива по разработке участка "Дельфин" по СРП, Caspian Drilling International Ltd и одна из крупнейших частных газодобывающих компаний на Украине "Укрнафтобуриння".

Trident Acquisitions Corp. учреждена в марте 2016 года как специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC).

Н.Аббасова