Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8951 RUR   0.0269 GBR   2.1161 TRY   0.2981

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.02 0.14 Brent 63.39 0.21

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 26.07.2019 13:07

Trident Acquisitions заявил о победе в конкурсе СРП "Дельфин" на шельфе Черного моря, «дочка» SOCAR вышла из конкурса из-за высоких рисков

Американская компания Trident Acquisitions Corp. признана победителем конкурса по разработке на основании соглашения о разделе продукции (СРП) углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря, сообщил CEO и один из ее акционеров Илья Пономарев.

"Это была трудная борьба, но наша заявка была существенно выгоднее для Украины. Обещаем вас не подвести и сделать все возможное для быстрейшего начала добычи", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

Между тем, как сообщает журнал«НефтеРынок», подконтрольная Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR/ГНКАР) компания Caspian Drilling International Ltd (CDI), являвшаяся одним из претендентов на разработку участка «Дельфин», отказалась от своего участия в конкурсе.

«Наше предприятие считает нецелесообразным инвестировать в данный проект по причиненаличия высоких юридических рисков, поскольку из-за нарушения процедуры оглашения победителей конкурса любой участник может оспорить результаты конкурса. Просим считать заявку, поданную 12 июня недействительной», - цитирует издание текст письма компании, направленного министру энергоугля Украины Игорю Насалику.

Как сообщалось, 12 апреля 2019 года кабинет министров Украины объявил конкурс на разработку углеводородов в пределах участка "Дельфин" на шельфе Черного моря на условиях СРП. Срок действия соглашения - 50 лет.

Помимо Trident на конкурс подавала заявку Frontera Resources Corporation (США), которой принадлежит инициатива по разработке участка "Дельфин" по СРП, Caspian Drilling International Ltd и одна из крупнейших частных газодобывающих компаний на Украине "Укрнафтобуриння".

Trident Acquisitions Corp. учреждена в марте 2016 года как специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УГЛЕВОДОРОДЫ, СРП, КОНКУРС

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]