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Регион 26.07.2019 13:13

Эрдоган заявляет, что по-прежнему намерен поставить С-400 на вооружение в апреле 2020 года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил планы по постановке на вооружение получаемых из РФ систем ПВО С-400 в апреле 2020 года, передает в пятницу агентство Bloomberg.

"Эрдоган заявляет, что С-400 будут поставлены на вооружение к апрелю 2020 года", - пишет агентство.

Также он выразил надежду на то, что США разумно отнесутся к этой ситуации. "Я надеюсь, что США будут проявлять благоразумие", - сказал президент.

Эти заявления последовали после того, как госсекретарь США Майк Помпео вновь пригрозил Турции санкциями за получение российских С-400. Также он выразил надежду, что Анкара, получив эти системы ПВО, не будет ставить их на вооружение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ПВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]