Эрдоган заявляет, что по-прежнему намерен поставить С-400 на вооружение в апреле 2020 года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил планы по постановке на вооружение получаемых из РФ систем ПВО С-400 в апреле 2020 года, передает в пятницу агентство Bloomberg.
"Эрдоган заявляет, что С-400 будут поставлены на вооружение к апрелю 2020 года", - пишет агентство.
Также он выразил надежду на то, что США разумно отнесутся к этой ситуации. "Я надеюсь, что США будут проявлять благоразумие", - сказал президент.
Эти заявления последовали после того, как госсекретарь США Майк Помпео вновь пригрозил Турции санкциями за получение российских С-400. Также он выразил надежду, что Анкара, получив эти системы ПВО, не будет ставить их на вооружение.
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