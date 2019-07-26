"Роскосмос" инициирует переговоры с целью запрета испытаний противоспутникового оружия - Рогозин

Испытания противоспутникового оружия необходимо запретить, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с молодыми специалистами головного института госкорпорации - ЦНИИмаша.

"Роскосмос планирует инициировать международные переговоры с тем, чтобы выйти на запрет натурных испытаний противоспутникового оружия путем разрушения космических аппаратов и засорения низких орбит", - сказал Рогозин.

Он заявил, что подобные испытания засоряют околоземную орбиту и несут угрозу Международной космической станции.

"Если это будет идти так, как это идет сейчас, когда каждый начинает пулять и разрушать свои спутники, а потом эти осколки могут уничтожить станцию. Так дело не пойдет", - сказал глава "Роскосмоса".