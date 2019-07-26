Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8951 RUR   0.0269 GBR   2.1161 TRY   0.2981

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.02 0.14 Brent 63.39 0.21

Погода в Баку

  ночь день

Наука и образование 26.07.2019 17:02

"Роскосмос" инициирует переговоры с целью запрета испытаний противоспутникового оружия - Рогозин

Испытания противоспутникового оружия необходимо запретить, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с молодыми специалистами головного института госкорпорации - ЦНИИмаша.

"Роскосмос планирует инициировать международные переговоры с тем, чтобы выйти на запрет натурных испытаний противоспутникового оружия путем разрушения космических аппаратов и засорения низких орбит", - сказал Рогозин.

Он заявил, что подобные испытания засоряют околоземную орбиту и несут угрозу Международной космической станции.

"Если это будет идти так, как это идет сейчас, когда каждый начинает пулять и разрушать свои спутники, а потом эти осколки могут уничтожить станцию. Так дело не пойдет", - сказал глава "Роскосмоса".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КОСМОС, ОРУЖИЕ, ИНИЦИАТИВА


Похожие новости


Учёные прогнозируют удвоение количества космического мусора на орбите Земли к 2030 году Россия готова запускать космических туристов вокруг Земли, а не только на МКС Российский пилотируемый "Союз МС-12" состыковался с МКС В Москве озабочены опасностью того, что США могут вывести вооружения в космос - Лавров Правительство РФ направило на подпись президенту проект конвенции СНГ об использовании космоса в мирных целях Россия разрабатывает новое поколение ракет, в том числе сверхтяжелого класса - Рогозин

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]