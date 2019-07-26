Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8951 RUR   0.0269 GBR   2.1161 TRY   0.2981

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.02 0.14 Brent 63.39 0.21

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 26.07.2019 17:29

JTI инвестировала более $5 млн в систему цифровой маркировки на фабрике "Донской табак"

"Донской табак", одна из крупнейших в стране табачных фабрик (принадлежит Japan Tobacco International), полностью перешла на цифровую маркировку сигаретных пачек и блоков. Инвестиции в проект превысили $5 млн, говорится в сообщении JTI.

"Донской табак" установил оборудование для маркировки табачной продукции на все сигаретные линии, включая высокоскоростные, выпускающие до 12 тыс. сигарет в минуту.

Обязательная система цифровой маркировки предусмотрена законодательством и является важным элементом противодействия распространению нелегальных сигарет, доля которых в Ростове-на-Дону составляет 44%, а в целом по России, по данным исследования TNS Kantar, превысила 10,3% в I квартале 2019 года, отмечается в сообщении.

"Наши бренды, традиционно занимают сильные позиции на юге России, где проблема нелегальных сигарет стоит особенно остро: практически каждая вторая пачка сигарет в Ростове-на-Дону нелегальная, а каждая пятая - контрафакт. Мы уверены, что система цифровой маркировки и отслеживания табачной продукции станет эффективным инструментом противодействия распространению нелегальной табачной продукции и борьбы с криминальным рынком, ущерб от которого оценивается в десятки миллиардов рублей", - сказал генеральный директор фабрики "Донской табак" Валерий Митрофанов, процитированный в сообщении.

JTI - лидер табачного рынка в России. В портфель компании в РФ входят международные бренды Winston, LD, Camel, Mevius, Glamour и Sobranie, российские марки "Донской табак", "Петр I", Kiss, Play, "Русский Стиль", Senator, "21 Век" и другие, а также бренды электронных испарителей Logic Compact и Logic Pro.

В России с 1 марта 2019 года была введена обязательная цифровая маркировка табачной продукции - сигарет и папирос. Эксперимент по маркировке пачек сигарет цифровыми кодами data matrix начался с 15 января 2018 года.

Оператором системы маркировки, которая работает в России, является ЦРПТ. Это совместное предприятие USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КОМПАНИЯ, ФАБРИКА, ИНВЕСТИЦИИ


Похожие новости


VTB Commodities Trading отказался от иска к Антипинскому НПЗ о договоре поставки нефтепродуктов Facebook удалил несколько десятков аккаунтов российской компании, подозреваемой в сборе персональной информации Власти Южной Кореи запретили заходить в порты страны судам российской компании "Гудзон" из-за санкций США - судовладелец "Лаборатория Касперского" обжалует отказ суда США по иску против запрета использовать программное обеспечение в американских ведомствах Русагротранс и Азербайджанские железные дороги создали совместного оператора зерновозов Carlsberg теряет доверие инвесторов из-за проблем в России

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]