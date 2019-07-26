"Донской табак", одна из крупнейших в стране табачных фабрик (принадлежит Japan Tobacco International), полностью перешла на цифровую маркировку сигаретных пачек и блоков. Инвестиции в проект превысили $5 млн, говорится в сообщении JTI.

"Донской табак" установил оборудование для маркировки табачной продукции на все сигаретные линии, включая высокоскоростные, выпускающие до 12 тыс. сигарет в минуту.

Обязательная система цифровой маркировки предусмотрена законодательством и является важным элементом противодействия распространению нелегальных сигарет, доля которых в Ростове-на-Дону составляет 44%, а в целом по России, по данным исследования TNS Kantar, превысила 10,3% в I квартале 2019 года, отмечается в сообщении.

"Наши бренды, традиционно занимают сильные позиции на юге России, где проблема нелегальных сигарет стоит особенно остро: практически каждая вторая пачка сигарет в Ростове-на-Дону нелегальная, а каждая пятая - контрафакт. Мы уверены, что система цифровой маркировки и отслеживания табачной продукции станет эффективным инструментом противодействия распространению нелегальной табачной продукции и борьбы с криминальным рынком, ущерб от которого оценивается в десятки миллиардов рублей", - сказал генеральный директор фабрики "Донской табак" Валерий Митрофанов, процитированный в сообщении.

JTI - лидер табачного рынка в России. В портфель компании в РФ входят международные бренды Winston, LD, Camel, Mevius, Glamour и Sobranie, российские марки "Донской табак", "Петр I", Kiss, Play, "Русский Стиль", Senator, "21 Век" и другие, а также бренды электронных испарителей Logic Compact и Logic Pro.

В России с 1 марта 2019 года была введена обязательная цифровая маркировка табачной продукции - сигарет и папирос. Эксперимент по маркировке пачек сигарет цифровыми кодами data matrix начался с 15 января 2018 года.

Оператором системы маркировки, которая работает в России, является ЦРПТ. Это совместное предприятие USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).