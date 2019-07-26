На северо-западе Сирии за три месяца более 400 тыс. человек покинули свои дома - ООН

Число перемещенных лиц, покинувших свои дома на северо-западе Сирии за последние три месяца, превысило 400 тыс., сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН).

"Более 400 тыс. человек перемещены с конца апреля", - приводят западные СМИ слова представителя УКГВ ООН Дэвида Свонсона.

Накануне Международный Комитет Красного Креста (МККК) выразил обеспокоенность сообщениями о жертвах среди гражданского населения в результате боевых действий на севере и северо-западе Сирии.

Расположенная на северо-западе Сирии провинция Идлиб - последний крупный оплот мятежников в Сирии, правительственные силы начали наступательную операцию в этой провинции более двух месяцев назад.

Во вторник Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН) сообщило, что в результате налетов 22 июля на ряд населенных пунктов в провинции Идлиб, в том числе на рынки в городах Мааррат-эн-Нууман и Саракеб, по меньшей мере, 59 человек были убиты и свыше 100 женщин, детей и мужчин получили ранения.