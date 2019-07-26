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Дальнее зарубежье 26.07.2019 18:05

На северо-западе Сирии за три месяца более 400 тыс. человек покинули свои дома - ООН

Число перемещенных лиц, покинувших свои дома на северо-западе Сирии за последние три месяца, превысило 400 тыс., сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН).

"Более 400 тыс. человек перемещены с конца апреля", - приводят западные СМИ слова представителя УКГВ ООН Дэвида Свонсона.

Накануне Международный Комитет Красного Креста (МККК) выразил обеспокоенность сообщениями о жертвах среди гражданского населения в результате боевых действий на севере и северо-западе Сирии.

Расположенная на северо-западе Сирии провинция Идлиб - последний крупный оплот мятежников в Сирии, правительственные силы начали наступательную операцию в этой провинции более двух месяцев назад.

Во вторник Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН) сообщило, что в результате налетов 22 июля на ряд населенных пунктов в провинции Идлиб, в том числе на рынки в городах Мааррат-эн-Нууман и Саракеб, по меньшей мере, 59 человек были убиты и свыше 100 женщин, детей и мужчин получили ранения.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, БЕЖЕНЦЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]