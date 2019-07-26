Сделка по созданию совместного предприятия в области электронной коммерции Mail.ru Group, Alibaba Group, ПАО "Мегафон" и Российского фонда прямых инвестиций может быть закрыта в течение III квартала текущего года, следует из материалов интернет-холдинга.
"Закрытие (сделки - ИФ) ожидается до конца III квартала 2019 года", - указано в документах.
5 июня стороны подписали обязывающее соглашение по созданию совместного предприятия в России и СНГ - "AliExpress Russia". По условиям сделки, РФПИ, Alibaba Group и Mail.ru Group суммарно инвестируют в совместное предприятие около $382 млн без учета реализации опциона РФПИ на покупку дополнительных акций компании.
Alibaba Group инвестирует в СП $100 млн и свой бизнес AliExpress в РФ, Mail.ru Group вложит $182 млн и бизнес электронной коммерции Pandao, РФПИ - $100 млн.
"Мегафон" продаст 9,97% экономической доли в Mail.ru Group китайскому холдингу Alibaba - в обмен на 24,3% экономической доли в СП.
Доли в "AliExpress Россия" на момент закрытия сделки будут распределены следующим образом: у Alibaba Group - 55,7%, у Мегафона" - 24,3%, у Mail.ru Group - 15%, у РФПИ - 5%.
После реализации опциона РФПИ может нарастить долю в СП до 12,9%, выкупив 7,9% у Alibaba Group. В будущем РФПИ может заключить опционное соглашение на покупку до 4% акций СП у "Мегафона".
Совместным предприятием будут управлять два генеральных со-директора - глава AliExpress в РФ Лю Вэй и первый заместитель гендиректора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев.
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