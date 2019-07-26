Белоруссия хочет добрых отношений с ЕС и США, но не за счет разрыва с Россией - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что республика не намерена рвать отношения с Россией ради налаживания взаимодействия с Западом.

"Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, с Европой вообще, Евросоюзом, США. Я как человек, который в политике немало лет, понимаю это и понимаю, что значит ЕС и Америка, но мы никогда и ни за какие деньги не станем рвать наши отношения с братской Россией", - сказал Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в пятницу в Минске. Президента цитирует госагентство БелТА.

При этом глава государства заявил, что его рейтинг в России превышает 60%. "Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают, и где рейтинг президента Беларуси в многонациональной России - за 60%. Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда нам подставляла плечо, но это не значит, что мы можем поступаться в отношении Запада, Востока, Китайской Народной Республики, с которой у нас хорошие отношения и общие интересы, своими принципиальными интересами. Этого никогда не будет, да вы это и видите", - сказал Лукашенко.

"Мир взаимозависим: вы от кого-то зависите, мы от кого-то зависим, от нас кто-то зависит, так могу сказать о Латвии, Литве, Эстонии. Мы небольшие государства, хотя маленьких государств не бывает, потому что все народы равны, и малочисленные, и многочисленные. Мы из того тоже исходим. Не может довлеть государство по площади или населению огромное над кем-то, я это вообще не воспринимаю", - пояснил глава государства.

Президент отметил, что в этом суть независимости Беларуси. "За это ратуют всегда и балтийские государства, в том числе Латвия. Можете быть уверены, что вы имеете отношения с суверенным независимым государством. Так, думаю, будет всегда, по крайней мере, пока я президент, это точно", - резюмировал Лукашенко.