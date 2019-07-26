Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8951 RUR   0.0269 GBR   2.1161 TRY   0.2981

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.02 0.14 Brent 63.39 0.21

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 26.07.2019 18:41

Белоруссия хочет добрых отношений с ЕС и США, но не за счет разрыва с Россией - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что республика не намерена рвать отношения с Россией ради налаживания взаимодействия с Западом.

"Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, с Европой вообще, Евросоюзом, США. Я как человек, который в политике немало лет, понимаю это и понимаю, что значит ЕС и Америка, но мы никогда и ни за какие деньги не станем рвать наши отношения с братской Россией", - сказал Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в пятницу в Минске. Президента цитирует госагентство БелТА.

При этом глава государства заявил, что его рейтинг в России превышает 60%. "Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают, и где рейтинг президента Беларуси в многонациональной России - за 60%. Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда нам подставляла плечо, но это не значит, что мы можем поступаться в отношении Запада, Востока, Китайской Народной Республики, с которой у нас хорошие отношения и общие интересы, своими принципиальными интересами. Этого никогда не будет, да вы это и видите", - сказал Лукашенко.

"Мир взаимозависим: вы от кого-то зависите, мы от кого-то зависим, от нас кто-то зависит, так могу сказать о Латвии, Литве, Эстонии. Мы небольшие государства, хотя маленьких государств не бывает, потому что все народы равны, и малочисленные, и многочисленные. Мы из того тоже исходим. Не может довлеть государство по площади или населению огромное над кем-то, я это вообще не воспринимаю", - пояснил глава государства.

Президент отметил, что в этом суть независимости Беларуси. "За это ратуют всегда и балтийские государства, в том числе Латвия. Можете быть уверены, что вы имеете отношения с суверенным независимым государством. Так, думаю, будет всегда, по крайней мере, пока я президент, это точно", - резюмировал Лукашенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЗАПАД, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Лукашенко заявил о готовности Белоруссии участвовать в крупных проектах в Приморье Экс-помощника Лукашенко осудили за взятки на 12 лет с конфискацией имущества Лукашенко назвал отношения с США одним из приоритетов для Белоруссии Лукашенко обещает использовать все резервы Белоруссии для восстановления стабильности в европейском регионе Лукашенко рассказал Кадырову о мечте посмотреть на горы Кавказа "без помпы" Лукашенко: углубление интеграционного взаимодействия приумножит белорусско-российскую дружбу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]