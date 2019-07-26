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Бизнес и законодательство 26.07.2019 18:52

Британский медиарегулятор оштрафовал телеканал RT на 200 тыс. фунтов

Британский медиарегулятор Ofcom в пятницу сообщил, что оштрафовал новостной телеканал RT на 200 тыс. фунтов стерлингов за нарушение правил вещания.

"В результате расследования мы обнаружили, что RT не смог сохранить должную непредвзятость в семи новостных программах в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года", - говорится в заявлении Ofcom.

Штрафные санкции вступят в силу посте того, как завершится судебная процедура по ходатайству RT о пересмотре решения Ofcom, поясняет регулятор. Ожидается, что слушания по ходатайству пройдут ближе к концу 2019 года.

Программы, отмечает регулятор, в основном касались существенных тем, вызывающих политические разногласия, и текущей политической повестки. В частности, по мнению регулятора, телеканал не соблюдал должную непредвзятость, освещая ответ британских властей на инцидент в Солсбери, а также конфликт в Сирии.

"Ofcom сегодня оштрафовал новостной канал RT за серьезные упущения в соблюдении наших правил вещания", - сообщает регулятор.

Помимо штрафа, регулятор обязует RT продемонстрировать зрителям краткое изложение заключений Ofcom в той форме и в те сроки, которые установит регулятор.

Ofcom отметил, что был особо обеспокоен тем, с какой частотой RT нарушал его правила "за сравнительно короткий период времени". Принятые штрафные меры, сообщает регулятор, учитывают те шаги, которые RT предпринял, чтобы обеспечить соблюдение правил Ofcom, а также то, что регулятор до настоящего времени больше не фиксировал других нарушений правил непредвзятости со стороны телеканала до настоящего времени.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, ТЕЛЕКАНАЛ, ШТРАФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]