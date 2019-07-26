Бывший генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия заявил о намерении создать свой телеканал.
"Я решил, что вместе с несколькими партнерами создам главное телевидение этой страны, главное и лучшее. Лучше, чем любое другое, лучшее, чем то, которое было до сих пор", - написал Гварамия в пятницу на своей странице в "Фейсбуке".
Гварамия был уволен с поста гендиректора "Рустави 2" 18 июля, сразу после того, как владельцем телекомпании, по решению суда, стал бизнесмен Кибар Халваши.
Тогда Гварамария заявил, что имеет заверенный в Лондонском арбитражном суде контракт с акционерами телекомпании, что будет занимать должность гендиректора "Рустави 2" до 31 декабря 2020 года. В случае же его увольнения до этого срока акционеры должны будут компенсировать потерю работы в размере $5 млн.
Между тем вопрос о компенсации Гварамия новый владелец "Рустави 2" Халваши публично пока не обсуждал.
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