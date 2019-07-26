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Регион 26.07.2019 19:06

Бывший гендиректор "Рустави 2" Гварамия намерен открыть в Грузии новый телеканал

Бывший генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия заявил о намерении создать свой телеканал.

"Я решил, что вместе с несколькими партнерами создам главное телевидение этой страны, главное и лучшее. Лучше, чем любое другое, лучшее, чем то, которое было до сих пор", - написал Гварамия в пятницу на своей странице в "Фейсбуке".

Гварамия был уволен с поста гендиректора "Рустави 2" 18 июля, сразу после того, как владельцем телекомпании, по решению суда, стал бизнесмен Кибар Халваши.

Тогда Гварамария заявил, что имеет заверенный в Лондонском арбитражном суде контракт с акционерами телекомпании, что будет занимать должность гендиректора "Рустави 2" до 31 декабря 2020 года. В случае же его увольнения до этого срока акционеры должны будут компенсировать потерю работы в размере $5 млн.

Между тем вопрос о компенсации Гварамия новый владелец "Рустави 2" Халваши публично пока не обсуждал.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТЕЛЕКАНАЛ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]