Развитию товарооборота с РФ мешают ограничения транспортной инфраструктуры - министр торговли Турции

Развитию товарооборота с РФ мешают ограничения транспортной инфраструктуры, заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан.
"Президенты поставили задачу увеличить товарооборот до $100 млрд. Сейчас $3,4 млрд - наш экспорт и $22 млрд - импорт", - сказала Пекджан перед заседанием российско-турецкой межправкомиссии в пятницу.
"Мы будет стараться достичь более сбалансированных цифр, нужно больше работать, в частности увеличить квоты на автоперевозки - наши министерства транспорта уже ведут такую работу", - сообщила она.
По ее словам, развитию товарооборота также мешают ограничения портовой инфраструктуры в РФ.
"По порту Геленджик - сейчас идет ремонт. Инфраструктуры порта Кавказ недостаточно", - отметила Пекджан.
Снять ограничения могло бы создание причала и предоставление дополнительной линии в Новороссийске, считает она.
"Это все уменьшит препятствия в нашей торговле", - заключила министр.
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