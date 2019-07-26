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Регион 26.07.2019 19:41

Развитию товарооборота с РФ мешают ограничения транспортной инфраструктуры - министр торговли Турции

Развитию товарооборота с РФ мешают ограничения транспортной инфраструктуры, заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

"Президенты поставили задачу увеличить товарооборот до $100 млрд. Сейчас $3,4 млрд - наш экспорт и $22 млрд - импорт", - сказала Пекджан перед заседанием российско-турецкой межправкомиссии в пятницу.

"Мы будет стараться достичь более сбалансированных цифр, нужно больше работать, в частности увеличить квоты на автоперевозки - наши министерства транспорта уже ведут такую работу", - сообщила она.

По ее словам, развитию товарооборота также мешают ограничения портовой инфраструктуры в РФ.

"По порту Геленджик - сейчас идет ремонт. Инфраструктуры порта Кавказ недостаточно", - отметила Пекджан.

Снять ограничения могло бы создание причала и предоставление дополнительной линии в Новороссийске, считает она.

"Это все уменьшит препятствия в нашей торговле", - заключила министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТРАНСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]