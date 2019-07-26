Развитию товарооборота с РФ мешают ограничения транспортной инфраструктуры - министр торговли Турции

Развитию товарооборота с РФ мешают ограничения транспортной инфраструктуры, заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

"Президенты поставили задачу увеличить товарооборот до $100 млрд. Сейчас $3,4 млрд - наш экспорт и $22 млрд - импорт", - сказала Пекджан перед заседанием российско-турецкой межправкомиссии в пятницу.

"Мы будет стараться достичь более сбалансированных цифр, нужно больше работать, в частности увеличить квоты на автоперевозки - наши министерства транспорта уже ведут такую работу", - сообщила она.

По ее словам, развитию товарооборота также мешают ограничения портовой инфраструктуры в РФ.

"По порту Геленджик - сейчас идет ремонт. Инфраструктуры порта Кавказ недостаточно", - отметила Пекджан.

Снять ограничения могло бы создание причала и предоставление дополнительной линии в Новороссийске, считает она.

"Это все уменьшит препятствия в нашей торговле", - заключила министр.