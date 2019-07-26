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Бизнес и законодательство 26.07.2019 20:22

"Яндекс" повысил прогноз по росту выручки в 2019 г. до 32-36%

"Яндекс" повысил прогноз по росту выручки по итогам 2019 года до 32-36%, сообщает интернет-компания.

В то же время компания подтвердила прогноз по росту выручки сегмента "Поиск и портал" на уровне 19-21%.

Ранее в этом году "Яндекс" ожидал роста общей выручки на уровне 30-34%.

Прогноз учитывает деконсолидацию "Яндекс.Маркета", который был внесен в СП со Сбербанком (MOEX: SBER). Компания не консолидирует результаты сервиса с 27 апреля 2018 года.

За II квартал 2019 года выручка "Яндекса" (без учета "Яндекс.Маркета") увеличилась по сравнению по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 41%, составив 41,4 млрд рублей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЯНДЕКС, ВЫРУЧКА, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]