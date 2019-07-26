"Яндекс" повысил прогноз по росту выручки по итогам 2019 года до 32-36%, сообщает интернет-компания.

В то же время компания подтвердила прогноз по росту выручки сегмента "Поиск и портал" на уровне 19-21%.

Ранее в этом году "Яндекс" ожидал роста общей выручки на уровне 30-34%.

Прогноз учитывает деконсолидацию "Яндекс.Маркета", который был внесен в СП со Сбербанком (MOEX: SBER). Компания не консолидирует результаты сервиса с 27 апреля 2018 года.

За II квартал 2019 года выручка "Яндекса" (без учета "Яндекс.Маркета") увеличилась по сравнению по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 41%, составив 41,4 млрд рублей.