SoftBank запускает новый инвестфонд объемом $108 млрд, в числе инвесторов - Apple

Японская телекоммуникационная компания SoftBank Group Corp. объявила о создании второго мегафонда для инвестиций в технологические проекты, который обещает быть еще больше, чем Vision Fund объемом около $100 млрд.

Vision Fund 2, как его называет компания, заручился поддержкой более десятка инвесторов - от Apple Inc. и Microsoft Corp. до Национальной инвестиционной корпорации Национального Банка Казахстана, пообещавших вложить в общей сложности порядка $108 млрд, говорится в пресс-релизе SoftBank. Сама SoftBank планирует внести в новый фонд около $38 млрд.

В первый фонд, Vision Fund, который был основан в 2017 году, почти все средства были привлечены из Саудовской Аравии и ОАЭ.

В среду газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на информированные источники, что госинвестфонды Саудовской Аравии и Абу-Даби, вероятно, снова инвестируют в фонд SoftBank, но инвестиции Эр-Рияда будут меньше, чем $45 млрд, которые он вложил в первый фонд.

Среди других инвесторов, готовых поддержать Vision Fund 2, - Standard Chartered Plc. SoftBank также ведет переговоры с несколькими японскими и тайваньскими банками, пенсионными фондами и страховщиками.

Согласно пресс-релизу компании, общий ожидаемый вклад в фонд может вырасти на фоне продолжающихся переговоров с потенциальными партнерами.