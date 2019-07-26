Валютные резервы Азербайджана в I полугодии увеличились на 9,4% - глава Центробанка

Стратегические валютные резервы (СВР) Азербайджана в I-ом полугодии 2019 года увеличились на 9,4% - до $49 млрд, заявил глава Центрального банка страны Эльман Рустамов.

«По итогам первого полугодия стратегические валютные резервы страны превысили $49 млрд, увеличившись с начала года на $4,2 млрд", - сказал Рустамов на пресс-конференции в пятницу.

По состоянию на конец 2018 года СВР составляли $44,8 млрд.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.

А.Мамедов