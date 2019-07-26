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ТЭК 26.07.2019 21:00

Турция проявила интерес к российским инвестициям в свою нефтехимию

Турция проявила интерес к приходу российских инвестиций в свои нефтехимические проекты, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак по итогам российско-турецкой межправкомиссии.

"Конкретных переговоров пока нет, но это как некое будущее направление переговоров, которое может быть между компаниями", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, НЕФТЕХИМИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]