Турция проявила интерес к российским инвестициям в свою нефтехимию

Турция проявила интерес к приходу российских инвестиций в свои нефтехимические проекты, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак по итогам российско-турецкой межправкомиссии.

"Конкретных переговоров пока нет, но это как некое будущее направление переговоров, которое может быть между компаниями", - сказал он.