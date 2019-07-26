Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8951 RUR   0.0269 GBR   2.1161 TRY   0.2981

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.02 0.14 Brent 63.39 0.21

Погода в Баку

  ночь день

Регион 26.07.2019 21:16

Треть расчетов РФ и Турции проходит в нацвалютах - Новак

Россия и Турция около трети расчетов во взаимной торговле осуществляют в национальных валютах, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Поддерживаем увеличение доли расчетов за товары и услуги в нацвалютах. Эта доля сегодня составляет уже 34%", - сказал Новак на заседании двусторонней межправкомиссии, сопредседателем которой он является.

Как сообщали ранее источники "Интерфакса", Россия и Турция готовят межправительственное соглашение о расчетах и платежах в нацвалютах. По словам одного из собеседников агентства, на прошлой неделе в Москве и Анкаре прошли двусторонние переговоры по этому вопросу. Проект соглашения подготовлен, сейчас его рассматривают профильные ведомства России и Турции.

Глава Минэнерго подтвердил эту информацию. "Да, (соглашение - ИФ) подготовлено и рассматривается министерствами иностранных дел и ЦБ и турецкими партнерами", - сказал он журналистам.

По словам Новака, Турция занимает 6-е место среди ключевых торговых партнеров РФ, товарооборот в 2018 г. составил $25,5 млрд, за 5 месяцев 2019 г. - $10 млрд. "Цель - увеличить товарооборот до $100 млрд. Кроме традиционных сфер кооперации - сельского хозяйства, металлургии, автомобилестроения, строительства, видим значительный потенциал в таких отраслях, как космос, фармацевтика, цифровые технологии", - заключил Новак.

Турция - крупный импортер российского газа, но самый громкий контракт между двумя странами был заключен не в энергетической сфере. В июле Россия начала поставки в Турцию зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф". Сделка, которую активно критикуют США, оценивается в $2,5 млрд, часть контракта, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400, при этом глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в июне говорил, что РФ отказалась от доллара и системы SWIFT при реализации контрактов на поставку вооружения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, НАЦВАЛЮТЫ, РАСЧЕТЫ


Похожие новости


РФ и Турция ищут новые точки роста товарооборота: транспорт, фармацевтика, судостроение Россия готова проработать вопрос о поставке истребителей Су-35 в Турцию - глава Ростеха Чемезов В Турцию прибыл 15 грузовой самолет с компонентами российской системы С-400 РФ завершит поставки С-400 Турции в 2019 году - вице-премьер Борисов На авиабазу в Турцию прибыл 13 грузовой самолет с компонентами российской системы С-400 Отели Турции снижают цены на июль и август, чтобы привлечь российских туристов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]