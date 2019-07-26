Треть расчетов РФ и Турции проходит в нацвалютах - Новак

Россия и Турция около трети расчетов во взаимной торговле осуществляют в национальных валютах, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Поддерживаем увеличение доли расчетов за товары и услуги в нацвалютах. Эта доля сегодня составляет уже 34%", - сказал Новак на заседании двусторонней межправкомиссии, сопредседателем которой он является.

Как сообщали ранее источники "Интерфакса", Россия и Турция готовят межправительственное соглашение о расчетах и платежах в нацвалютах. По словам одного из собеседников агентства, на прошлой неделе в Москве и Анкаре прошли двусторонние переговоры по этому вопросу. Проект соглашения подготовлен, сейчас его рассматривают профильные ведомства России и Турции.

Глава Минэнерго подтвердил эту информацию. "Да, (соглашение - ИФ) подготовлено и рассматривается министерствами иностранных дел и ЦБ и турецкими партнерами", - сказал он журналистам.

По словам Новака, Турция занимает 6-е место среди ключевых торговых партнеров РФ, товарооборот в 2018 г. составил $25,5 млрд, за 5 месяцев 2019 г. - $10 млрд. "Цель - увеличить товарооборот до $100 млрд. Кроме традиционных сфер кооперации - сельского хозяйства, металлургии, автомобилестроения, строительства, видим значительный потенциал в таких отраслях, как космос, фармацевтика, цифровые технологии", - заключил Новак.

Турция - крупный импортер российского газа, но самый громкий контракт между двумя странами был заключен не в энергетической сфере. В июле Россия начала поставки в Турцию зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф". Сделка, которую активно критикуют США, оценивается в $2,5 млрд, часть контракта, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400, при этом глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в июне говорил, что РФ отказалась от доллара и системы SWIFT при реализации контрактов на поставку вооружения.