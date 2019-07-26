Иранский сухогруз терпит бедствие в Каспийском море у порта Ленкорань

Иранский сухогруз попал в аварию вблизи азербайджанского порта Ленкорань, проводятся операция по спасению, сообщает Государственное морское агентство Азербайджана.

"Сегодня в 14.10 по местному времени в Национальный центр Государственного морского агентства поступил сигнал тревоги об аварии у берегов порта в Ленкорани сухогруза "Шабахянг", плавающего под иранским флагом. К работам по спасению привлечены два вертолета МЧС и сторожевой корабль Госпогранслужбы", - сообщается в пресс-релизе агентства.

Н.Аббасова