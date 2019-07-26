МИД Азербайджана обвинил Армению в очередной провокации для срыва мирных переговоров по Карабаху

Армения продолжает провокации с целью подрыва переговорного процесса по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, отмечается в заявлении МИД Азербайджана.
МИД указывает, что заявление армянского руководства по строительству новой дороги в «южном направлении» вдоль оккупированных азербайджанских территорий в очередной раз показывает намерения Еревана укрепить существующий статус-кво, основанный на военной оккупации, недопущения переговоров по мирному урегулированию конфликта и аннексии оккупированных территорий Азербайджана.
«Несмотря на создание благоприятной почвы для урегулирования конфликта, Армения, прикрываясь режимом прекращения огня, в деструктивной форме продолжает свою незаконную деятельность (на оккупированных азербайджанских территориях –ИФ), и это является очередной провокацией с целью подорвать переговорный процесс. Вся ответственность за это лежит на политическом и военном руководстве Армении», - указывается в заявлении.
МИД призывает сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ серьезно отнестись к незаконной деятельности, осуществляемой Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, оказывающей влияние на переговорный процесс.
В заявлении отмечается, что незаконная деятельность, осуществляемая Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, включая изменение инфраструктуры, показывают, что заявления армянской стороны о мирном урегулировании конфликта являются не чем иным, как «лицемерием и обманом международного сообщества».
«Мы решительно осуждаем провокационные действия Армении, и требуем от агрессора положить конец действиям против мира, безопасности и процветания в регионе и вывести оккупационные силы с оккупированных территорий Азербайджана», - говорится в сообщении.
По данным МИД, опыт строительства автодороги Варденис-Агдере из Кельбеджарского района, а также центральной автодороги Горуш-Лачин показывает, что планы Армении по строительству дороги в оккупированных Губадлинском и Джабраильском районах направлены на разграбление природных и прочих ресурсов этих территорий в более агрессивной форме.
«В целом, Армения наряду с изменением инфраструктуры, на оккупированных территориях Азербайджана, также занимается уничтожением культурно-материальных ценностей, изменением демографического состава, разграблением минеральных ресурсов и прочей подобной этому незаконной деятельностью», - подчеркивается в заявлении.
«Азербайджан оставляет за собой право соответствующим образом реагировать на подобные провокационные действия страны–оккупанта», - подчеркивается в заявлении.
Н.Аббасова
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