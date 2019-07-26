Инфляционные риски замедляются – глава ЦБ Азербайджана

Центральный банк Азербайджана подтвердил прогноз по среднегодовой инфляции в 2019 году на уровне 4±2%, что связано со снижением инфляционных рисков, заявил председатель правления Центробанка Эльман Рустамов.
«Проведенные опросы показали, что инфляционные риски постепенно стихают. В июне лишь 2,3% опрошенных отметили, что ожидают ускорения темпов инфляции. Это на 10 процентных пунктов меньше чем в марте текущего года", - сказал Рустамов на пресс-конференции в пятницу.
Глава Центробанка отметил, что к концу года темпы инфляции могут несколько ускориться, но останется в прогнозируемом диапазоне.
"Мы ожидаем, что на конец года инфляция будет немногим выше медианы нашего прогноза", - добавил Рустамов.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2018 году составила 2,3%.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2019 году прогнозируется на уровне 3,8%.
А.Мамедов
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