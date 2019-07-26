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Макроэкономика 26.07.2019 15:43

Инфляционные риски замедляются – глава ЦБ Азербайджана

Центральный банк Азербайджана подтвердил прогноз по среднегодовой инфляции в 2019 году на уровне 4±2%, что связано со снижением инфляционных рисков, заявил председатель правления Центробанка Эльман Рустамов.

«Проведенные опросы показали, что инфляционные риски постепенно стихают. В июне лишь 2,3% опрошенных отметили, что ожидают ускорения темпов инфляции. Это на 10 процентных пунктов меньше чем в марте текущего года", - сказал Рустамов на пресс-конференции в пятницу.

Глава Центробанка отметил, что к концу года темпы инфляции могут несколько ускориться, но останется в прогнозируемом диапазоне.

"Мы ожидаем, что на конец года инфляция будет немногим выше медианы нашего прогноза", - добавил Рустамов.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2018 году составила 2,3%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2019 году прогнозируется на уровне 3,8%.

А.Мамедов

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Тэги: ЦБА, ИНФЛЯЦИЯ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]