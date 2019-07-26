Эрдоган пригрозил пересмотреть покупку американских Boeing

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Турция может пересмотреть заказ на поставку американских самолетов Boeing для авиакомпании Turkish Airlines, сообщает агентство Bloomberg.
"Мы хорошие покупатели. Но если так пойдет и дальше, нам придется пересмотреть этот вопрос", - заявил Эрдоган.
Такие заявления, отмечает агентство, демонстрируют рост напряженности в отношениях между США и Турцией.
Речь идет о заказе порядка 100 самолетов Boeing на общую сумму порядка $10 млрд, сообщает агентство. Первый пассажирский Dreamliner в рамках заказа прибыл в Стамбул в июне.
Ранее в США заявили, что решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 делает невозможным участие Анкары в программе истребителей-бомбардировщиков F-35. В то же время в Вашингтоне подчеркнули настрой на продолжение военного сотрудничества с Анкарой.
С середины июля Турция получает из России компоненты С-400. США неоднократно грозили Турции санкциями за покупку С-400, в частности, в соответствии с CAATSA.
Эрдоган ранее называл отказ США от поставок Анкаре закупленных ею истребителей F-35 грабежом. Власти Турции уже давали понять, что если не получит F-35, то будут думать об альтернативных предложениях.
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