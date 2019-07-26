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Регион 26.07.2019 15:52

ЕС начинает консультации о будущем Восточного партнерства после 2020 года

Институты Европейского Союза начинают широкие и всеохватывающие структурированные консультации о будущем стратегическом направлении Восточного партнерства (ВП).

Как говорится в пресс-релизе Европейской комиссии, распространенном в пятницу в Брюсселе, заинтересованные стороны могут представить свое мнение об основах политики ВП на период после 2020 года до 31 октября 2019 года.

В ЕК напомнили, что по случаю 10-й годовщины ВП в Брюсселе 14 мая состоялась конференция высокого уровня, на которой президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер начал обсуждение будущего Восточного партнерства.

"В этом контексте Европейский совет поручил Комиссии и Европейской службе внешних действий представить предложения о будущем Восточного партнерства. Государствам-членам и странам-партнерам ВП, международным организациям, международным финансовым институтам, гражданскому обществу, бизнесу и частному сектору, научным кругам, аналитическим центрам, молодежи, СМИ и другим заинтересованным сторонам предлагается поделиться своим мнением о новых основах политики на период после 2020 года на специальном веб-сайте до 31 октября 2019 года", - детализируется в сообщении.

Также в течение этого периода в странах-партнерах и в ЕС будут проведены специальные консультационные мероприятия.

Участниками ВП являются Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ВОСТОЧНОЕ, ПАРТНЕРСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]