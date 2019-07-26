GE договорилась с OPIC разблокировать финансирование I очереди Запорожской ВЭС на $150 млн

Американская многоотраслевая корпорация General Electric (GE) и компания LongWing Energy S.C.A. (Люксембург) оформили пакет долгового финансирования в размере $150 млн для строительства в Запорожской области первой очереди ветряной электростанции (Запорожская ВЭС) мощностью 98 МВт.

Как говорится в сообщении GE, ее подразделение GE Energy Financial Services (GE EFS) как миноритарный инвестор строительства провело работу с OPIC (Overseas Private Investment Corporation, Корпорация частных зарубежных инвестиций при правительстве США), чтобы разблокировать проектное финансирование для Запорожской ВЭС - проекта, которой реализуется с 2009 года.

"Финансирование позволит построить первую очередь, которая будет включать в себя 27 ветряных турбин GE Renewable Energy по 3,6 МВт, и полное обслуживание в течение 15 лет", - отмечается в пресс-релизе.

GE уточняет, что заем предоставит OPIC, хедж-провайдером выступит JP Morgan, спонсором проекта - LongWing Energy, соинвестором - VLC Renewables.

Предполагается, что Запорожская ВЭС будет запущена в коммерческую эксплуатацию в 2020 году и станет производить более 330 тыс. МВт.ч электроэнергии в год, обеспечивая ею около 170 тыс. домашних хозяйств. Впоследствии ВЭС намечено расширить до 500 МВт. Станция станет для GE четвертым проектом ВЭС на Украине, реализованным с привлечением ее финансирования и ее ветрогенераторных технологий.

Ранее сообщалось, что проект планирует реализовать украинская компания "ЮроКейп Юкрейн I", принадлежащая LongWing Energy.

Также сообщалось, что OPIC в конце 2017 года одобрила проект предоставления кредита на $150 млн, страхования с перестрахованием на сумму до $320 млн для строительства ВЭС в Запорожской области. Общая стоимость проекта тогда оценивалась в $560 млн.