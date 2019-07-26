Манат с начала 2019 года находится под сильным ревальвационным давлением – глава ЦБ Азербайджана

С начала 2019 года манат находится под давлением ревальвации, заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.
«Несмотря на то, что курс маната стабилен уже долгое время, я хочу отметить, что с начала года на манат оказывается сильное ревальвационное давление", - сказал Рустамов на пресс-конференции в пятницу.
Глава Центрального банка отметил, что укрепление маната хоть и имеет небольшие положительные моменты, отрицательных моментов гораздо больше.
"Я не хочу сейчас затрагивать данный вопрос глубже, только отмечу, что отрицательных влияний укрепления маната гораздо больше", - сказал Рустамов.
Он добавил, что с начала текущего года дисбаланс на валютном рынке составил $800 млн.
"С начала текущего года Госнефтефонд не продал на рынке $800 млн из запланированных средств. Это означает сильное давление на манат в сторону укрепления. Но мы смогли сохранить стабильный курс", сказал глава банка.
Рустамов отметил, что стабильный курс, низкая инфляция и хорошие макроэкономические показатели могут способствовать присвоению Азербайджану инвестиционного рейтинга со стороны международных агентств. «Наши показатели дают на мвозможность в ближайшее время вернуть инвестиционные рейтинги. Но есть и слабые стороны, над которыми мы продолжаем работать», - резюмировал глава Центробанка.
Курс маната остается неизменным с весны 2018 года.
Как сообщалось ранее, в первом полугодии 2019 года Госнефтефонд (ГНФАР) на валютных аукционах продал $2 млрд 643,6 млн (спад на 11,1% по сравнению с январем-июнем прошлого года – ИФ).
ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.
В 2018 году ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на сумму $6 млрд 455,2 млн (рост на 79,4% по сравнению с 2017 годом - ИФ).
А.Мамедов
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