Турецкий Petkim осуществил третью выплату по процентам держателям евробондов на $500 млн

Турецкий нефтехимический комплекс Petkim Perokimya Holding в пятницу осуществил третий платеж в размере $14 млн 687,5 тыс. по процентам держателям евробондов, отмечается в информации, размещенной на сайте Государственной платформы публичного раскрытия информации Турции.

«Держателям евробондов Petkim 26 июля выплачены проценты на общую сумму $14 млн 687,5 тыс. Это третья выплата по процентам держателям евробондов: первый платеж был произведен 26 июля 2018 года, второй – 28 января 2019 года», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Petkim Petrokimya Holding 26 января 2018 года разместил пятилетние еврооблигации в размере $500 млн на Ирландской фондовой бирже. Евробонды размещены под 5,875% годовых. Дата погашения – 26 января 2023 года.

Уполномоченными данной сделки выступили Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Plc, Global Markets Limited, Societe Generale, VTB Capital Plc.

Глава Petkim Petrokimya Holding Анар Мамедов ранее сообщал, что целью эмиссии евробондов заключается в приобретении Petkim доли в НПЗ «STAR». Холдинг в марте 2019 года станет владельцем 18% акций компании STAR Rafineri A.S., занимающейся строительством данного нефтеперерабатывающего завода.

Petkim Petrokimya Holding, основанный 3 апреля 1965 года, является ведущим нефтехимическим комплексом Турции. Комплекс выпускает этилен, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и другую нефтехимическую продукцию, которая используется в производстве пластмасс, текстильных изделий и других потребительских и промышленных товаров.

Акции Petkim котируются на Стамбульской фондовой бирже.

Компания SOCAR Turkey Enerji (турецкая "дочка" SOCAR - ИФ-Аз) является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding.

Н.Аббасова