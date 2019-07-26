Самый низкий уровень формальной занятости отмечен в Ярдымлинском, Гобустанском и Гаджикабульском районах - Ахмедов

Численность лиц, занятых формальной трудовой деятельностью в Азербайджане составляет 1 млн 721,976 тыс. человек, включая предпринимателей, заявил вице-премьер Али Ахмедов.

По его словам, в их число не входят лица, занятые в сфере сельского хозяйства.

Ахмедов добавил, что на 1 июля 2019 года число лиц, работающих по найму составляет 1 млн 503,731 тыс. человек (рост в январе-июне на 101,551 тыс. человек), из которых 1 млн 36,484 тыс. человек работают в Баку.

В целом, формальная занятность в стране составляет 57,3% от общего числа занятности. В Баку формальная занятность населения составляет 93,8% от общего числа занятых.

Ахмедов добавил, что данные по формальной занятости по регионам различны. Самый низкий показатель отмечен в Ярдымлинском районе - 26,5%, Гобустанском - 25,8% и Гаджигабульском - 22%.

Ф.Исазаде