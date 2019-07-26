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Финансы 26.07.2019 16:37

Доля безналичных расчетов в карточных операциях Азербайджана достигла 20%

Доля безналичных расчетов в карточных операциях в Азербайджане постепенно растет, заявила директор Департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана Кямаля Гурбанова.

«По итогам первого полугодия 2019 года объем безналичных расчетов в карточных операциях составил 2 млрд манатов, что на 58% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Доля безналичных расчетов в общем карточном обороте составила до 20,1% по сравнению с 15,7% в январе-июне прошлого года", - сказала Гурбанова на пресс-конференции в пятницу.

Она добавила, что число держателей карт выросло за год на 16,9% - с 5,8 млн до 6,7 млн человек, объем электронной торговли практически удвоился - до 1 млрд 331,3 млн манатов.

А.Мамедов

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Тэги: РАСЧЕТЫ, НАЛИЧНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]