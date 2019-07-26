Доля безналичных расчетов в карточных операциях Азербайджана достигла 20%

Доля безналичных расчетов в карточных операциях в Азербайджане постепенно растет, заявила директор Департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана Кямаля Гурбанова.
«По итогам первого полугодия 2019 года объем безналичных расчетов в карточных операциях составил 2 млрд манатов, что на 58% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Доля безналичных расчетов в общем карточном обороте составила до 20,1% по сравнению с 15,7% в январе-июне прошлого года", - сказала Гурбанова на пресс-конференции в пятницу.
Она добавила, что число держателей карт выросло за год на 16,9% - с 5,8 млн до 6,7 млн человек, объем электронной торговли практически удвоился - до 1 млрд 331,3 млн манатов.
А.Мамедов
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