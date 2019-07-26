ЦБ Азербайджана планирует 29 июля на депозитном аукционе привлечь 100 млн манатов, снижает процентный коридор

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 29 июля 2019 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 100 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"ЦБА 29 июля проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 100 млн манатов сроком на 14 дней", - отметили в банке.
На предыдущем аукционе - 22 июля - ЦБА привлек 150 млн манатов.
Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 29 июля установлен 6,26%-8,24%.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
А.Азизов
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