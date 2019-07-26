Азербайджанские пограничники спасли весь экипаж утонувшего у берегов Ленкорани иранского сухогруза - Погранслужба

Сотрудники Госпогранслужбы Азербайджана спасли экипаж из 9 человек с иранского сухогруза «Шабахянг», потерпевшего бедствие на Каспии, вблизи азербайджанского порта Ленкорань, говорится в сообщении ведомства.

«Сторожевой корабль «Туфандаг» Госпогранслужбы, осуществляющий охрану госграницы в южном направлении был направлен на место бедствие. В результате спасательной операции с тонущего сухогруза был спасен экипаж из 9 человек», - отмечается в сообщении.

При этом ГПС отмечает, что иранское судно утонуло после 16.22 по местному времени.

Как сообщалось ранее, в пятницу в 14.15 по местному времени в Национальный центр Государственного морского агентства поступил сигнал тревоги об аварии у берегов порта в Ленкорани сухогруза "Шабахянг", плавающего под иранским флагом. К работам по спасению привлечены два вертолета МЧС и сторожевой корабль Госпогранслужбы".

Н.Аббасова