Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8951 RUR   0.0269 GBR   2.1161 TRY   0.2981

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.02 0.14 Brent 63.39 0.21

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 26.07.2019 16:45

Азербайджанские пограничники спасли весь экипаж утонувшего у берегов Ленкорани иранского сухогруза - Погранслужба

Сотрудники Госпогранслужбы Азербайджана спасли экипаж из 9 человек с иранского сухогруза «Шабахянг», потерпевшего бедствие на Каспии, вблизи азербайджанского порта Ленкорань, говорится в сообщении ведомства.

«Сторожевой корабль «Туфандаг» Госпогранслужбы, осуществляющий охрану госграницы в южном направлении был направлен на место бедствие. В результате спасательной операции с тонущего сухогруза был спасен экипаж из 9 человек», - отмечается в сообщении.

При этом ГПС отмечает, что иранское судно утонуло после 16.22 по местному времени.

Как сообщалось ранее, в пятницу в 14.15 по местному времени в Национальный центр Государственного морского агентства поступил сигнал тревоги об аварии у берегов порта в Ленкорани сухогруза "Шабахянг", плавающего под иранским флагом. К работам по спасению привлечены два вертолета МЧС и сторожевой корабль Госпогранслужбы".

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, СУХОГРУЗ, АВАРИЯ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]