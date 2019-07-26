McDonald`s увеличила глобальные продажи во II квартале максимальными темпами с 2012г

Американская McDonald`s Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, увеличила продажи во втором квартале 2019 года максимальными темпами с 2012 года.
Как сообщается в пресс-релизе компании, глобальные продажи ресторанов McDonald`s, работающих более года, в апреле-июне увеличились на 6,5%. Рост показателя был отмечен по итогам 16 квартала подряд.
В США сопоставимые продажи выросли на 5,7%.
Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали рост глобальных продаж McDonald`s во втором квартале на 5%, продаж в США - на 4,3%.
Увеличение сопоставимых продаж в США в компании связывают с обновлением меню ресторанов для завтраков, а также выгодными предложениями для обедов.
Продажи зарубежных ресторанов McDonald`s, работающих более года, повысились в минувшем квартале на 6,6%, главным образом, за счет роста в Великобритании, Франции и Германии.
Чистая прибыль McDonald`s во втором квартале составила $1,52 млрд, или $1,97 в расчете на акцию, по сравнению с $1,5 млрд, или $1,9 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов составила $2,05, совпав со средним прогнозом рынка.
Квартальная выручка McDonald`s незначительно снизилась - до $5,34 млрд с $5,35 млрд годом ранее, но оказалась лучше ожиданий аналитиков ($5,33 млрд).
Акции McDonald`s подорожали на 2,5% на предварительных торгах в пятницу. С начала этого года их стоимость выросла на 21%.
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