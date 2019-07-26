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Внутренняя политика 26.07.2019 17:07

Президент Алиев учредил конкурс для создания в Азербайджане банка кадровых резервов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об учреждении конкурса «Восхождение» («Yüksəliş») с целью создания в стране банка кадровых резервов из числа перспективных руководителей.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, главой оргкомитета конкурса назначена завотделом Администрации президента по вопросам гуманитарной политики Фарах Алиева.

В состав оргкомитета включены министр налогов, министр молодежи и спорта, министр образования, министр труда и соцзащиты населения.

В целом, оргкомитет состоит из 9 человек.

Оргкомитету поручено утвердить правила проведения конкурса.

Проведение текущей работы в связи с организацией конкурса возложено на Минмолодежи и спорта. На эти цели ведомство получит 1 млн манатов ($588,2 тыс. по текущему курсу) из Резервного фонда президента в госбюджете на 2019 год.

А.Азизов

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Тэги: КОНКУРС, ПРЕЗИДЕНТ, УЧРЕЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]