Президент Алиев учредил конкурс для создания в Азербайджане банка кадровых резервов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об учреждении конкурса «Восхождение» («Yüksəliş») с целью создания в стране банка кадровых резервов из числа перспективных руководителей.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, главой оргкомитета конкурса назначена завотделом Администрации президента по вопросам гуманитарной политики Фарах Алиева.

В состав оргкомитета включены министр налогов, министр молодежи и спорта, министр образования, министр труда и соцзащиты населения.

В целом, оргкомитет состоит из 9 человек.

Оргкомитету поручено утвердить правила проведения конкурса.

Проведение текущей работы в связи с организацией конкурса возложено на Минмолодежи и спорта. На эти цели ведомство получит 1 млн манатов ($588,2 тыс. по текущему курсу) из Резервного фонда президента в госбюджете на 2019 год.

А.Азизов