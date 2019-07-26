Турция намерена уничтожать мятежников на севере Сирии независимо от итогов переговоров с США - Эрдоган

Результаты переговоров Вашингтона и Анкары по созданию зоны безопасности на севере Сирии не повлияют на намерения Турции бороться с мятежниками, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого цитирует агентство "Хюрриет".
"Мы нацелены на то, чтобы разрушить террористический коридор к востоку от Евфрата, все зависимости от того, как завершаться переговоры с США по созданию зоны безопасности вдоль сирийской границы", - сказал Эрдоган в пятницу.
Турция и США до сих пор не пришли к согласию по вопросу создания зоны безопасности на севере Сирии.
Турция, желающая защитить свои границы от курдских отрядов народной самообороны, которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 40 км вглубь территории Сирии.
Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы отрядов народной самообороны вывели из этой зоны, а их объекты разрушили.
В Вашингтоне, в свою очередь, считают, что зона безопасности должна занимать не более 10 км, и в ней не должны присутствовать турецкие войска на постоянной основе.
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