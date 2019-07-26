Президент Азербайджана утвердил соглашение с Черногорией по сотрудничеству в сфере ЧС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил межправительственное соглашение с Черногорией "О сотрудничестве в сфере чрезвычайных ситуаций», - сообщает сайт главы государства.
Документ был подписан 3 мая 2019 года в Баку.
Н.Аббасова
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