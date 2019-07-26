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Внешняя политика 26.07.2019 17:20

Президент Азербайджана утвердил соглашение с Черногорией по сотрудничеству в сфере ЧС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил межправительственное соглашение с Черногорией "О сотрудничестве в сфере чрезвычайных ситуаций», - сообщает сайт главы государства.

Документ был подписан 3 мая 2019 года в Баку.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЧЕРНОГОРИЯ, СОГЛАШЕНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]