Президент Азербайджана утвердил соглашение с Черногорией по сотрудничеству в сфере ЧС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил межправительственное соглашение с Черногорией "О сотрудничестве в сфере чрезвычайных ситуаций», - сообщает сайт главы государства.

Документ был подписан 3 мая 2019 года в Баку.

Н.Аббасова