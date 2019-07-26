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ТЭК 26.07.2019 22:30

"Нафтогаз" ждет от "Газпрома" ответ на предложение ЕК по транзитному контракту или другой вариант

НАК "Нафтогаз Украины" ожидает от ПАО "Газпром" (РФ) официального ответа на предложенный Европейской комиссией вариант заключения транзитного контракта на 10 лет с ежегодным объемом от 60 млрд куб. м, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Говорят, что "Газпром" хочет контракт на транзит не на 10 лет, как предложила Еврокомиссия, а только полгода-год, пока не достроят "Северный поток-2". Было бы желательно, чтобы "Газпром" ответил официально на предложение ЕК. Если "Газпром" не принимает это предложение, пусть предложит свой вариант. Причем желательно со всеми деталями", - написал Витренко на своей странице в Facebook в пятницу.

"Например, готов ли "Газпром" на практике разблокировать возможность другим компаниям осуществлять транзит газа с территории РФ. Мы его внимательно рассмотрим. Украинская сторона неоднократно подчеркивала, что мы заинтересованы в продолжении транзита, и поэтому мы занимаем конструктивную позицию", - добавил представитель руководства НАК.

Он обратил внимание на то, что если заявленная информация о готовности "Газпрома" заключить контракт всего на год-полтора соответствует действительности, то это доказывает намерение российской стороны полностью отказаться от украинского транзита после завершения строительства "Северного потока-2".

В свою очередь "Нафтогаз" на своей странице в фейсбуке подтвердил, что российская сторона официально еще не обнародовала вариант короткого контракта.

Ранее, 24 июля, Витренко отмечал, что причины откладывать трехстороннюю встречу Украина-Россия-ЕС по обсуждению транзита газа после 2019 года после завершения выборов в Верховную Раду отсутствуют, однако перед ней необходимо провести технические консультации.

По его словам, если российская сторона ждала результатов парламентских выборов в Украине для следующего раунда трехсторонних встреч по транзиту с 2020 года, то эти результаты уже понятны, и "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет в коалиции, а Юрий Бойко не будет премьером.

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Тэги: УКРАИНА, НАФТОГАЗ, ГАЗПРОМ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]