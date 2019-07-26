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26.07.2019 17:28

Банк Республика предлагает гарантийные письма на выгодных условиях

Уделяющий особое внимание корпоративному банкингу в стране Банк Республика, включен в реестр кредитных организаций Государственного Таможенного Комитета.

Организация и индивидуальные предприниматели, занимающиеся импортными операциями и расчетами в международной торговле, могут воспользоваться выгодными услугами Банка Республика для защиты от финансовых рисков, которые могут возникнуть.

Таким образом, клиенты, которые осуществляют импортные операции на основании выданного банком гарантийного письма, получат льготный период для уплаты таможенной пошлины. Другими словами, банк гарантирует, что клиент оплатит таможенные сборы и пошлины клиента в течение указанного периода. Клиенты, желающие получить гарантийное письмо, должны представить в банк документы о сроке и сумме гарантии, а также информацию об импортируемых товарах, выданных таможенным органам.

Кроме этого, Банк Республика предлагает своим клиентам другие виды гарантии на импорт и экспорт:
• Гарантия оплаты (payment guarantee)
• Тендерная гарантия (bid bound)
• Гарантия на выполнение обязательств (performance bond)
• Гарантия на возвращение аванса (advance payment guarantee)
• Гарантия выполнения гарантийных обязательств
• Гарантия на возвращение кредитных средств
• Авизо гарантий
• Выпуск гарантий на основании контр-гарантий других банков

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]