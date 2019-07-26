Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8951 RUR   0.0269 GBR   2.1161 TRY   0.2981

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.02 0.14 Brent 63.39 0.21

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 26.07.2019 17:31

ЦБА хочет внедрить практику перевозки наличных денег в контейнерах, окрашивающих банкноты краской при несанкционированном вскрытии

Центральный банк Азербайджана заинтересован в применении специальных контейнеров для упаковки наличных денег, в случае несанкционированного вскрытия которых происходит окрашивание банкнот специальной краской, заявил директор департамента наличности ЦБА Адыширин Гасымов на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, это предусмотрено изменениями в правила выявления и изъятия непригодных к использованию денежных средств и денежной экспертизы.

«Старые правила были приняты еще в 2005 году. С этого времени наши технические возможности значительно возросли. Поэтому мы решили добавить новые параметры определения непригодных к использованию денежных знаков», - сказал Гасымов.

Кроме того ЦБА хочет внедрить зарубежную практику перевозки денег в специальных контейнерах, которые в случае несанкционированного вскрытия окрашивают банкноты специальной краской, обладающей устойчивостью к воздействию растворителей, химических реактивов и другими отличительными характеристиками.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДЕНЬГИ, ЗАЩИТА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]