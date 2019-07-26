ЦБА хочет внедрить практику перевозки наличных денег в контейнерах, окрашивающих банкноты краской при несанкционированном вскрытии

Центральный банк Азербайджана заинтересован в применении специальных контейнеров для упаковки наличных денег, в случае несанкционированного вскрытия которых происходит окрашивание банкнот специальной краской, заявил директор департамента наличности ЦБА Адыширин Гасымов на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, это предусмотрено изменениями в правила выявления и изъятия непригодных к использованию денежных средств и денежной экспертизы.
«Старые правила были приняты еще в 2005 году. С этого времени наши технические возможности значительно возросли. Поэтому мы решили добавить новые параметры определения непригодных к использованию денежных знаков», - сказал Гасымов.
Кроме того ЦБА хочет внедрить зарубежную практику перевозки денег в специальных контейнерах, которые в случае несанкционированного вскрытия окрашивают банкноты специальной краской, обладающей устойчивостью к воздействию растворителей, химических реактивов и другими отличительными характеристиками.
А.Мамедов
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